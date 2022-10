A DAZN appena prima dell’inizio della partita, Alessandro Bastoni si fa intervistare parlando della situazione della sua Inter.

Alessandro Bastoni appena qualche minuto prima dell’inizio della partita parla così a DAZN sulla situazione della sua Inter, ecco le parole del centrale nerazzurro: “C’è stato un confronto molto importante tra noi giocatori dopo il periodo iniziale, c’erano troppe lamentele, ragionando su noi stessi abbiamo capito che era importante uscire da quel momento. E’ stato importante, nessuno remava contro, siamo sempre stati uniti, come ha detto Barella, mancava il saper soffrire come abbiamo fatto sempre.“

Anche il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi a Sky Sport parla appena prima della partita contro la Salernitana: “Abbiamo recuperato, in questi due giorni con i ragazzi abbiamo lavorato più in video che in campo, penso che abbiano recuperato sia a livello fisico che mentale. Ho fatto pochi cambiamenti, ma l’importante è che la squadra faccia una partita organizzata contro una squadra di valore. Cosa non sottovalutare? Bisogna avere l’umiltà di fare un partita importante, fatta di scelte continue, contro una squadra che ha qualità, che ha fatto un ottimo mercato e l’anno scorso ha fatto un ottimo girone di ritorno. Serve una partita di grandissima maturità“.

