Inter-Bayern: cambia tutto sulla sinistra? Inzaghi ha deciso vuole giocarsela così

Oggi è già vigilia di Inter-Bayern Monaco: Inzaghi e Kompany parleranno alla stampa e non sono attese grossissime novità di formazione.

Per Simone Inzaghi la tentazione è forte: ripartire dal blocco che ha steso il Bayern all’andata. Una squadra solida, rodata, capace di reggere l’urto dell’Allianz Arena e di colpire con precisione chirurgica. Il gruppo c’è, il piano pure. A differenza del match in Germania, però, qualcosa potrebbe cambiare. Un dettaglio, forse. Ma in partite del genere i dettagli fanno la differenza. Le prove di formazione vanno tutte in una direzione: conferme in ogni reparto. Ma sulla fascia sinistra il ballottaggio è apertissimo, con due profili opposti pronti a contendersi un posto da titolare: d’altronde la settimana scorsa il match è stato deciso anche lì.

Una scelta non scontata sulla sinistra

Carlos Augusto ha convinto tutti. Ottima gara in Champions, prova autoritaria contro il Cagliari, condizione atletica impeccabile. L’ultima impressione lasciata è positiva, e di solito conta molto. Ma dall’altra parte c’è un giocatore che Inzaghi considera imprescindibile. Federico Dimarco non ha vissuto il suo periodo migliore tra marzo e aprile, ma il suo sinistro resta tra i più preziosi a disposizione. Quando sta bene, il numero 32 cambia il volto dell’Inter. L’azzurro ha lavorato per tornare al top e la sensazione è che stia arrivando il momento di rilanciarlo, anche a costo di lasciare fuori uno dei migliori delle ultime due settimane.

La mossa a sorpresa di Inzaghi

La decisione è presa: a Monaco c’era Carlos, ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, al ritorno ci sarà Dimarco. Il piano è quello di sfruttare al massimo le difficoltà strutturali del Bayern sul lato destro, già messe in luce nella gara d’andata e nel Klassiker. Inzaghi vuole piazzare proprio lì la sua lama più tagliente. Dimarco agirà alto, con l’obiettivo di forzare Kompany a scelte difensive difficili e aprire spazi per gli inserimenti. Il resto della formazione sarà identico a quello di una settimana fa: Acerbi in marcatura su Kane, Calhanoglu in cabina di regia, Lautaro e Thuram davanti. Pronti a subentrare anche Frattesi e Arnautovic, due che sanno come cambiare l’inerzia. La strategia è chiara, ora manca solo il campo per scoprire se è quella giusta.

