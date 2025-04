Lautaro coinvolto in una storia assurda fuori dal campo? Cosa ha fatto dopo quel gesto vile

Un episodio spiacevole ha colpito un ristorante speciale vicino Milano… ma quello che è accaduto dopo, con Lautaro protagonista, nessuno poteva immaginarlo.

Corbetta, una tranquilla cittadina dell’hinterland milanese, si è ritrovata sotto i riflettori per un episodio tanto sgradevole quanto emblematico. All’Osteria Din Don Dan, un locale noto per il suo progetto inclusivo gestito da ragazzi con disabilità, si è consumato un gesto che ha lasciato l’amaro in bocca. Un uomo ha pranzato, goduto dell’ospitalità e poi si è dileguato senza saldare il conto, poco meno di cento euro. L’episodio ha fatto rapidamente il giro dei social, soprattutto grazie al video pubblicato dal sindaco Marco Ballarini, che ha mostrato il volto del protagonista di questa brutta vicenda, ripreso dalle telecamere interne. L’uomo è stato identificato in poche ore. Tra chi ha voluto dimostrare vicinanza, c’è anche un volto noto del calcio italiano: Lautaro Martinez. Il Toro si è dimostrato, e non è la prima volta, molto più di un calciatore.

Un gesto vergognoso in un luogo speciale

L’Osteria Din Don Dan non è un ristorante qualunque. È un progetto costruito con pazienza e dedizione, dove ogni piatto racconta una storia di riscatto. I ragazzi che ci lavorano mettono entusiasmo e cuore, offrendo molto più di un semplice servizio. Per questo il gesto dell’avventore ha colpito così duramente. Non solo per il danno economico, ma per la mancanza di rispetto verso chi ogni giorno lotta per conquistarsi uno spazio dignitoso. La solidarietà è arrivata da ogni parte, con centinaia di messaggi sui social e manifestazioni di affetto da parte di chi conosce e sostiene l’iniziativa. La speranza era quella di un segnale forte, un contrappeso morale a un’azione meschina. E alla fine, quel segnale è arrivato.

La reazione inaspettata di Lautaro Martinez

Il capitano dell’Inter ha saputo della vicenda e non è rimasto indifferente. Avrebbe voluto pagare di tasca propria il conto lasciato insoluto, ma nel frattempo la somma era già stata coperta. Così ha deciso di fare qualcosa che potesse lasciare un segno: ha regalato ai ragazzi del ristorante una maglia nerazzurra autografata, con una dedica speciale. Un piccolo gesto, forse, ma capace di riaccendere il sorriso e l’orgoglio in chi era rimasto deluso e amareggiato. Il profilo Instagram del ristorante ha pubblicato la foto con grande entusiasmo, ringraziando il “Toro” per la sua sensibilità.

