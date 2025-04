Inter-Bayern Monaco, le pagelle: nerazzurri superbi, un solo insufficiente

I nerazzurri pareggiano 2-2 contro il Bayern Monaco con tanta sofferenza ma portano a casa la qualificazione alle semifinali: ecco le pagelle.

SOMMER 6,5: attivo nel comandare la difesa e nell’impostazione dal basso, non può nulla sul diagonale di Kane. Beffato dal vento sul colpo di testa di Dier che porta al 2-2.

PAVARD 7,5: attentissimo in difesa, segna il più classico dei gol dell’ex di testa. Rischia la frittata nel finale quando chiama l’uscita di Sommer che invece temporeggia. Non perde mai la calma, neanche sotto pressione.

ACERBI 7: Kane deve allargarsi per procurarsi occasioni e segnare perché al centro c’è lui che lo annulla nuovamente.

BASTONI 7: buona la chiusura dopo il pallone perso fa Barella ad inizio gara, si dedica principalmente alla fase difensiva, limita bene Olise. (Dall’87’ BISSECK s. v.).

DARMIAN 7: parte propositivo ma il Bayern pressa e lo costringe al lavoro difensivo, a fine primo tempo mura due conclusioni pericolosissime dei tedeschi. Va vicinissimo al 2-1, superbo Dier nell’occasione anche se quella deviazione porta all’angolo del gol di Pavard.

BARELLA 6,5: avvio movimentato, subisce un fallo dolorosissimo e poi perde un brutto pallone. Per il resto della gara però torna il Barella che tutti conosciamo, centrocampista totale. (Dall’87’ FRATTESI s. v.).

CALHANOGLU 7: in generale, gara quasi esclusivamente giocata ad interdire. Non va lontano dal gol dalla distanza alla mezz’ora e fornisce l’assist per il 2-1.

MKHITARYAN 7: soprattutto quantità, stoico quando si lancia in contropiede e tiene botta contro un avversario fisicamente molto più prestante.

DIMARCO 6: arma il sinistro ma raramente ha l’opportunità di crossare in maniera pulita, decisamente troppo passivo su Kane che segna lo 0-1. Dal suo corner però nasce l’1-1, volitivo. (Dal 72’ CARLOS AUGUSTO 6,5: devia la conclusione di Olise, in generale difende con grande abnegazione).

LAUTARO MARTINEZ 8: splendida la giocata a centrocampo quando si libera di un avversario con tunnel e poi verticalizza. Anche lui regala un pallone sanguinoso agli avversari nella prima frazione, ma ad inizio ripresa segna in un momento della partita importantissimo. Uomo squadra, fa reparto (e anche di più) da solo, giocatore totale. (Dall’81’ TAREMI s. v.).

THURAM 5,5: gioca tantissimo per la squadra e fa ammonire abbastanza presto Kim, poco dopo non arriva per pochissimo su un tiro-cross di Acerbi. Ha una potenziale grande occasione appena uscito dagli spogliatoi ma cincischia e non calcia. Successivamente calcia centralmente e sbaglia un facile stop, in generale l’impegno non è certo mancato ma la sua prestazione non è sufficiente.

INZAGHI 7,5: nel primo tempo i nerazzurri soffrono la pressione avversaria anche se le occasioni per il Bayern non sono tante e limpide. Ad inizio ripresa lo svantaggio e poi la reazione da grandissima squadra con due gol in pochissimi minuti. I suoi prendono gol in maniera decisamente fortunata e poi soffrono tantissimo per portare a casa la seconda qualificazione alle seminali di Champions in 3 anni.

