Inter-Bayern Monaco: formazioni ufficiali

Lo stadio San Siro è tutto esaurito e ribolle di tifo nerazzurro: la squadra sa che non può speculare sul vantaggio dell’andata.

Il conto alla rovescia è quasi finito. Inter-Bayern Monaco è alle porte, e la tensione si taglia con il coltello. A separare i nerazzurri dalla semifinale di Champions League c’è solo un ostacolo: 90 minuti ad alta intensità contro un avversario che non ha intenzione di mollare. L’andata si è chiusa 2-1 per l’Inter, ma il vantaggio è troppo sottile per permettere calcoli. La regola del gol in trasferta non vale più, c’è da considerare anche questo per quel che riguarda la gestione del risultato. Chi vince trova il Barcellona, già qualificato, e questo dà al match un peso ancora più importante. San Siro è pieno, i riflettori accesi, ma la sfida si preannuncia tatticamente imprevedibile. A rendere ulteriormente problematiche le scelte dei due allenatori c’è anche un fattore forse trascurato.

Le scelte di Kompany

La formazione del Bayern ha preso forma, con Kompany che punta su un 4-2-3-1 molto offensivo. Urbig tra i pali, difesa con Laimer e Stanisic sulle fasce, Dier e Kim centrali, mentre a centrocampo il duo muscolare Goretzka-Kimmich. Muller, classe ’89, ha segnato il gol del momentaneo 1-1 all’andata e conosce come pochi le notti europee: Kompany lo preferisce a Guerreiro sulla trequarti, puntando sulla sua esperienza per guidare il pressing e offrire equilibrio nelle transizioni. Dalla panchina pronti anche Coman e Pavlovic, rientrati dopo lo stop che li aveva tenuti fuori nel primo round. Non sarà della partita il capitano Neuer, infortunato ma presente a Milano per dare sostegno ai compagni.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Josep Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zalewski, Cocchi, Asllani, Frattesi, Berenbruch, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane.

In panchina: Peretz, Klanac, Boey, Guerreiro, Palhinha, Pavlovic, Gnabry, Karl, Kusi-Asare, Coman, Vidovic.

Allenatore: Kompany.

