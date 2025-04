Totti fa un nome e lo vorrebbe a Roma, l’Inter si muove: è davvero lui il colpo a sorpresa?

L’ex fantasista si è espresso in maniera chiara ed inequivocabile sul talento argentino tanto seguito in Italia e non solo.

L’Inter sta costruendo il futuro puntando su profili giovani ma già pronti per reggere il peso della maglia nerazzurra. L’obiettivo è chiaro: mantenere un livello competitivo alto, inserendo elementi capaci di garantire qualità immediata e margini di crescita. I radar della dirigenza si stanno concentrando su nomi che uniscono talento e personalità, con l’idea di rinfrescare l’organico senza perdere l’equilibrio tattico e tecnico. In questa prospettiva, un nome ha iniziato a circolare con una certa insistenza nelle ultime settimane: quello di Nico Paz, centrocampista offensivo in forza al Como, ma legato al Real Madrid. L’argentino potrebbe essere il volto simbolo di una mini-rivoluzione che comprende investimenti in tutti i reparti.

Il piano dell’Inter su Paz: contatti, idee e un ostacolo in vista

Dietro le quinte, l’Inter ha già iniziato a sondare il terreno. La società nerazzurra considera il giocatore come un potenziale jolly offensivo, in grado di adattarsi a più ruoli nel sistema di Inzaghi. Il nodo principale resta il futuro deciso dal club spagnolo. Il Real starebbe valutando il rientro del talento in prima squadra, opzione che complicherebbe qualsiasi tentativo da parte dell’Inter. Eppure, i dirigenti nerazzurri non vogliono mollare.

Totti punta su Paz: parole pesanti sul futuro del talento

Il profilo del giovane argentino ha attirato attenzioni importanti, non solo da parte degli osservatori di club italiani. A sorprendere è stato anche il giudizio di un’icona assoluta come Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, oggi attivo nel mondo delle procure sportive, segue da vicino diversi giovani promettenti. In una recente intervista a Italian Football TV, ha speso parole precise su Nico Paz: “Mi piace molto. Ha fantasia, tecnica e visione. È uno di quelli che possono arrivare in alto”. L’ex capitano della Roma ha però spento subito i sogni delle italiane: “Credo che tornerà a Madrid“.

