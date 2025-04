Colpo grosso in arrivo? I bianconeri si inseriscono e ora l’Inter rischia una beffa clamorosa

L’Inter si era mossa per tempo, ma ora tutto può cambiare: l’inserimento improvviso dei bianconeri rischia di mandare in fumo un obiettivo molto concreto.

Beppe Marotta non si accontenta. L’amministratore delegato dell’Inter, sempre più proiettato verso un futuro vincente, sta già muovendo le sue pedine in vista della prossima stagione. Nonostante l’attuale annata abbia regalato emozioni forti e si spera regali risultati di altissimo profilo, la dirigenza vuole rilanciare ulteriormente le ambizioni nerazzurre. Stavolta però, niente caccia ai soliti svincolati di lusso. Le difficoltà riscontrate nel convincere profili come Salah, van Dijk, Tah e David a sposare il progetto di Milano hanno spinto Marotta ad aprire nuove strade. Il budget resta contenuto rispetto ai colossi della Premier, ma non così tanto: la rete di osservatori ha segnalato diverse occasioni interessanti, soprattutto in Francia, dove l’Inter ha già stretto rapporti operativi con l’Olympique Marsiglia.

Un nome esploso sotto la guida De Zerbi

Proprio in Ligue 1 si sta mettendo in evidenza uno dei principali obiettivi del mercato nerazzurro. Si tratta di Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano classe 2001, cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi. Dotato di grande velocità e qualità nell’uno contro uno, il ragazzo ha attirato l’attenzione di numerosi club europei. L’Inter si è mossa in anticipo, mettendo sul tavolo 25 milioni per convincere il Marsiglia, oltre a un contratto lungo e ricco per il calciatore. Una proposta seria, calibrata con attenzione, ma che non ha prodotto i risultati sperati: la risposta è stata negativa. I numeri del giocatore – 7 gol e 6 assist in 29 presenze di campionato – hanno fatto lievitare la valutazione, complicando l’assalto interista.

Newcastle pronto a superare l’Inter con un’offerta shock

Il vero problema, però, non è la concorrenza francese. Né tanto meno quella tedesca o delle outsider della Premier. A far tremare Marotta, come riporta Caughtoffside.com, è la mossa del Newcastle, pronto a rompere gli equilibri con una proposta che può scompaginare i piani nerazzurri. Il club inglese, sostenuto dall’enorme potenza economica del fondo saudita PIF, sarebbe intenzionato ad alzare l’asticella con un’offerta da 35 milioni di euro. Una cifra difficilmente raggiungibile per l’Inter, soprattutto se accompagnata da un ingaggio fuori scala per il giocatore. I bianconeri inglesi puntano a chiudere in fretta, bruciando la concorrenza. A Milano, intanto, si valuta il da farsi.

