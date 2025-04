Inzaghi-Inter, c’è qualcosa che non torna: spunta una pista clamorosa dall’estero

Sta per arrivare il rinnovo con l’Inter, ma dietro le quinte si muove qualcosa di grosso: una proposta inattesa potrebbe cambiare tutto.

Il percorso di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter continua a raccogliere consensi dentro e fuori i confini italiani. Dopo una prima stagione caratterizzata da dubbi e pressioni, il tecnico piacentino è riuscito a conquistare la piena fiducia della società, del gruppo squadra e soprattutto della tifoseria, grazie a una crescita costante sul piano tattico e dei risultati. La stagione in corso ne è l’esempio più lampante, con l’Inter dominatrice in Serie A e protagonista in Europa, ma soprattutto con un’identità chiara e riconoscibile. I rapporti tra Inzaghi e la dirigenza sono descritti come saldissimi, tanto che si lavora con convinzione per prolungare il contratto in scadenza nel 2025. Il rinnovo fino al 2028 è praticamente definito, così come un importante adeguamento dell’ingaggio, che dovrebbe portarlo a guadagnare 7 milioni di euro all’anno. Il tecnico è pronto a cambiare in modo per certi versi clamoroso il suo modo di gestire i calciatori nelle gare imminenti.

Un corteggiamento fuori dall’Europa

L’eco dei risultati ottenuti da Inzaghi non si ferma all’Italia né al Vecchio Continente. Il suo nome ha iniziato a circolare con insistenza anche in ambienti molto distanti da Milano, dove alcuni club con grandi disponibilità economiche stanno valutando un cambio di guida tecnica per rilanciare le proprie ambizioni. Tra questi c’è una realtà ben nota per i suoi investimenti imponenti nel mondo del calcio, con un progetto ambizioso che punta a portare il livello della propria lega nazionale a standard sempre più alti.

La tentazione si chiama Al-Hilal

Il club che si sta muovendo con maggiore decisione è l’Al-Hilal. Dopo aver confermato Jorge Jesus fino al termine della stagione, la società saudita sta già pianificando un cambio radicale per il futuro, identificando proprio Simone Inzaghi come obiettivo principale. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari su Sportitalia, i vertici della dirigenza dell’Al-Hilal sarebbero pronti a un’offerta economicamente clamorosa per convincere l’allenatore dell’Inter. La volontà di Inzaghi, però, resta chiara: vuole proseguire il suo percorso a Milano, blindando un legame costruito nel tempo con pazienza, risultati e condivisione di visione. Le sirene arabe esistono, fanno rumore, ma non sembrano in grado – almeno per ora – di far vacillare una delle certezze più solide del mondo nerazzurro.

