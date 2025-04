Inter, c’era un osservato speciale in Arsenal-Real: e se il prossimo colpo fosse proprio lui?

Durante Arsenal-Real Madrid c’era anche un osservatore nerazzurro: ecco chi era il nome finito sul taccuino.

Nel pieno della preparazione per la decisiva sfida europea contro il Bayern Monaco, l’Inter si trova a gestire più fronti contemporaneamente. Oltre al campo, dove l’attenzione è massima in vista del ritorno di Champions e del successivo confronto con il Bologna al Dall’Ara, la società nerazzurra lavora anche in ottica mercato. Diversi i dossier già aperti per la prossima stagione, tra cui spicca quello legato alla difesa. I contratti di Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza a giugno, richiedono una decisione definitiva a breve: al momento si va verso una decisione ben precisa. E nel frattempo, la dirigenza studia rinforzi da inserire in un reparto che ha già dimostrato solidità in campo internazionale.

Obiettivo difensore: Inter a caccia di profili adatti

Il club ha iniziato a scandagliare il panorama europeo alla ricerca del profilo ideale. Diversi nomi circolano già con insistenza: Beukema del Bologna, Bijol dell’Udinese, Gila della Lazio, Solet del Salisburgo e la coppia dell’Atalanta Hien-Scalvini. Tutti giocatori che militano già in Serie A o comunque seguiti da vicino. Ma il focus non si limita al campionato italiano: l’Inter guarda anche all’estero, in particolare ai calciatori che si sono messi in luce in Champions League. Proprio da una delle recenti serate europee è arrivato un segnale importante per i dirigenti nerazzurri, presenti in tribuna per osservare con attenzione un profilo già noto in Italia.

Kiwior torna nei radar: l’Inter valuta il colpo low-cost

Durante Arsenal-Real Madrid, finita 3-0 per gli inglesi, come riporta Inter Live, gli scout nerazzurri hanno seguito da vicino la prestazione di Jakub Kiwior. L’ex Spezia, oggi ai Gunners, è tornato titolare per l’infortunio del brasiliano Gabriel, fuori fino a fine stagione. In Premier non giocava da dicembre, ma la sua prova in Champions ha riacceso l’interesse di diversi club italiani. L’Inter lo considera una pista concreta anche per motivi economici: il prezzo si mantiene sotto i 20 milioni, il contratto è lungo e il giocatore conosce già il campionato italiano. Una situazione favorevole anche in virtù del fatto che con il ritorno di Gabriel le sue possibilità di restare titolare a Londra si ridurrebbero drasticamente. Non è da escludere quindi un ritorno in Serie A. Oltre all’Inter, anche la Juventus lo segue: i bianconeri lo valutano come sostituto di Gatti, destinato a partire.

Leggi l’articolo completo Inter, c’era un osservato speciale in Arsenal-Real: e se il prossimo colpo fosse proprio lui?, su Notizie Inter.