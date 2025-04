Roma e Frattesi: un affare già sfumato o c’è ancora speranza?

La Roma non ha mai smesso di pensare a Frattesi, ma riuscire a portarlo nella capitale potrebbe non essere così facile.

La Roma sta ponendo grande attenzione sul mercato in vista della prossima stagione e sta cercando un rinforzo per il centrocampo. La squadra giallorossa ha riscontrato una chiara difficoltà in fase offensiva, con i centrocampisti che non sono riusciti a garantire il numero di gol richiesti per ambire agli obiettivi prefissati. Per questo motivo, l’inserimento di un giocatore come Davide Frattesi è stato individuato come la soluzione ideale: i giallorossi ci hanno già provato a gennaio trovando la ferma resistenza dell’Inter. Il centrocampista, con il suo dinamismo e la capacità di inserirsi nell’area avversaria, sarebbe il tassello mancante per alzare il livello del gioco offensivo della Roma; va detto però che attualmente non sembrano i giallorossi i più vicini all’ex Sassuolo.

Le difficoltà nel portare Frattesi a Roma

A gennaio, la richiesta economica del club nerazzurro si è rivelata troppo alta, considerando anche il fatto che Frattesi non godeva di una posizione di assoluto privilegio nella squadra. Il prezzo richiesto sembrava eccessivo per un giocatore che, pur avendo grandi potenzialità, non era ancora una pedina fondamentale per l’Inter. La Roma ha dovuto fare i conti con una realtà economica che ha impedito l’affare, ma il club capitolino non ha mai perso di vista il centrocampista.

Frattesi più distante che mai, ma la Roma insiste

Oggi, le cose sembrano complicarsi ulteriormente. Secondo il Corriere dello Sport, Frattesi ha visto il suo valore aumentare, complice il suo miglioramento nelle prestazioni con l’Inter. Il suo nome è ormai entrato nel radar di altri club, rendendo la situazione ancora più difficile per la Roma. Inoltre, la società giallorossa dovrà fare i conti con una situazione economica delicata, che potrebbe rendere l’affare difficile da concludere. Nonostante ciò, la Roma continua a cercare di sistemare i conti per cercare di approfittare di un’opportunità che potrebbe rivelarsi irripetibile.

Leggi l’articolo completo Roma e Frattesi: un affare già sfumato o c’è ancora speranza?, su Notizie Inter.