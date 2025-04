L’addio di Mkhitaryan è davvero vicino? La verità dietro le sue parole

Mkhitaryan ieri ha lasciato intendere che potrebbe anche fermarsi a fine stagione: molti addetti ai lavori quindi si sono adoperati per capire come stanno realmente le cose.

A poche ore dalla sfida cruciale contro il Bayern Monaco, Henrikh Mkhitaryan è stato uno dei protagonisti in conferenza stampa, dove ha discusso le emozioni e le aspettative per la partita. Insieme a Simone Inzaghi, il centrocampista ha parlato della tensione che accompagna questo tipo di incontri e dell’importanza di restare concentrati. L’ex Roma in un passaggio della conferenza ha fatto riferimento al suo futuro: un’uscita che ha suscitato curiosità e ha fatto tremare più di qualcuno considerato quanto è importante nello scacchiere di Inzaghi.

Le parole di Mkhitaryan: più di una battuta?

Nel corso della conferenza, il centrocampista ha detto che potrebbe decidere di fermarsi al termine di questa stagione, o al massimo prolungare per uno o due anni. A prima vista, le sue parole sembravano suggerire una riflessione sulla fine della carriera.

Il futuro di Mkhitaryan: come stanno le cose

Ma durante la preview per Amazon Prime Video, Alessandro Alciato ha fatto una precisazione importante. Secondo quanto raccontato dal giornalista, non c’è davvero alcuna possibilità che Mkhitaryan prenda in considerazione l’idea di smettere a fine stagione. Anzi, la sua dichiarazione sembra essere stata solo una battuta, piuttosto che una vera e propria decisione. Una precisazione che ha messo in chiaro come il calciatore, seppur vicino alla fine di un ciclo, sia ancora concentrato sulla stagione in corso. Il centrocampista ha raccontato di come le emozioni delle partite di Champions League, come quella che si gioca stasera contro il Bayern, siano troppo forti per pensare a un addio imminente. La sua volontà è quella di onorare il contratto in scadenza nel giugno 2026, rimanendo ancora un anno a Milano. Un deciso segnale che l’esperienza e il desiderio di contribuire a un progetto ambizioso sono più forti che mai.

