Inter, Bayern su Walker del City: si può sbloccare Pavard per quanto riguarda il mercato nerazzurro

Come riporta Sky Sports Deutschland, il Bayern Monaco avrebbe messo occhi sul terzino del Manchester City, Kyle Walker.

Operazione di mercato, che se andasse in porto, farebbe tornare in auge un nome molto gradito ai vertici dell‘Inter, ovvero Benjamin Pavard, che troverebbe meno spazio in caso di arrivo dell’inglese.

L’articolo Inter, Bayern su Walker del City: si può sbloccare Pavard? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG