Il terzino dell’Inter parla dopo la vittoria, Bellanova parla dopo la bella vittoria in amichevole, ecco cosa dice.

Sono queste le parole al sito ufficiale dei nerazzurri, del terzino dell’Inter, Bellanova dopo l’amichevole vinta: “Sono molto felice e contento del gol. È un sogno segnare con questa maglia, spero che il prossimo sia in Serie A. Ci stiamo preparando bene per l’inizio del campionato. Lavoro ogni giorno al massimo e sento la fiducia del mister e dei compagni. Quando è il mio momento cerco di dare tutto perché per me è un onore essere qui“.

Queste le altre dichiarazioni come riferito da TMW: “Come la stiamo vivendo noi, lo stanno facendo tutti gli altri quindi non dobbiamo aver scuse. Dobbiamo solo allenarsi al 100% e vedere come riprenderemo in campionato. Non mi aspetto nessuna seconda parte di stagione, cerco di dare il 100% come faccio in allenamento e farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa“.

