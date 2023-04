Inter-Benfica, le probabili scelte di Inzaghi per il match di stasera: Dzeko favorito su Lukaku, torna Brozovic

L’Inter chiamata a difendere il 2-0 dell’andata contro il Benfica. Ancora qualche ballottaggio in auge per San Siro in vista della sfida di San Siro: a centrocampo dovrebbero esserci Brozovic e Dimarco, Dzeko è favorito per affiancare Lautaro in attacco. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Inter-Benfica, le probabili scelte: Dzeko favorito su Lukaku, torna Brozovic proviene da Inter News 24.

