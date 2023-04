In vista della partita tra Inter e Benfica, saranno presenti un migliaio di tifosi portoghesi all’interno del settore ospiti di San Siro

Come sottolineato da Sky Sport, in quel di San Siro saranno presenti non solo molti tifosi dell’Inter, ma anche un migliaio di sostenitori portoghesi per trascinare il Benfica in semifinale di Champions.

Contesto scontato, soprattutto vista l’enorme posta in palio per Joao Mario e compagni. Molti sostenitori del Benfica sono già arrivati a Milano visitando la città, aspettando di arrivare stasera a San Siro.

L’articolo Inter-Benfica, presenti oltre mille tifosi portoghesi a San Siro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG