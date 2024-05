Bento, obiettivo di mercato dell’Inter, ha aperto in merito a un possibile futuro in nerazzurro nella prossima stagione.

Al termine di una sfida calcistica che ha visto fronteggiarsi Athletico-PR e Danubio, i riflettori si sono accesi non solo sul risultato del match ma anche sulle dichiarazioni che il portiere del club brasiliano, Bento, ha rilasciato riguardante l’interesse per lui da parte dell’Internazionale, meglio nota come Inter. Con i giornalisti curiosi di sapere più dettagli sulle voci che girano, Bento ha offerto una panoramica chiara della situazione.

Speculazioni e interesse dell’Inter

Bento ha voluto chiarire che, per quanto riguarda l’interesse dell’Inter nei suoi confronti, al momento non esiste nulla di concreto oltre a semplici speculazioni. “Quello che so è che sono speculazioni. L’Inter ha solo chiesto, non ha fatto una proposta ufficiale,” ha dichiarato il portiere, sottolineando quindi che fino a questo momento non c’è stata alcuna offerta formale da parte del club italiano.

Orgoglio e Professionalità

Nonostante le voci rimangano sul piano delle indagini preliminari, Bento ha espresso un senso di gratitudine e orgoglio per l’interesse manifestato dall’Inter, considerandolo un riconoscimento delle sue prestazioni in campo. “Sono felice che loro facciano il mio nome, è il risultato del mio lavoro e delle mie prestazioni qui all’Athletico,” ha commentato. Ciò dimostra l’atteggiamento professionale del giocatore, che vede l’interesse dei grandi club come una varidicazione del suo impegno e della sua dedizione nel calcio.

Un Futuro Aperto

Riguardo al futuro, Bento sembra mantenere un approccio aperto, conscio del fatto che una vera e propria proposta potrebbe cambiare le carte in tavola. “Se dovesse davvero arrivare una proposta, vedremo cosa accadrà. Si tratta di incontrare il club e i miei agenti in modo che, se dovesse succedere, accadrà nel migliore dei modi per tutti,” ha dichiarato, lasciando intendere che qualsiasi decisione verrà presa considerando gli interessi di tutte le parti coinvolte.

