L’Inter consolida la propria condizione finanziaria che, sotto la guida Marotta, sta migliorando i propri numeri sempre di più.

l bilancio dell’Inter è in netto miglioramento. Sky Sport fa il punto sulla situazione societaria e spiega che con Pimco “tutto procede in maniera veloce e non potrebbe essere altrimenti perché scavallare la data del 20 maggio con in tasca un nuovo accordo alzerebbe la soglia dell’ottimismo già ripagata dal dato dei ricavi del club, anche grazie a nuove sponsorizzazioni e ai risultati sportivi, e a quella del bilancio che chiuderà con un passivo tra i 40 e i 50 milioni in netto miglioramento rispetto agli 85 della gestione 22/23 o ai 140 dell’esercizio 21/22. Insomma è una questione di tempo e poi si conoscerà meglio anche il futuro del club pervaso da una moderata convinzione che tutto verrà messo nero su bianco prima dell’altra festa stellare nerazzurra di domenica prossima”, si legge.

Una svolta finanziaria positiva

L’Inter, uno dei club più illustri del calcio italiano e internazionale, sta attraversando un periodo decisamente positivo in termini di bilancio. Le cifre riportate indicano una svolta finanziaria molto incoraggiante, con un passivo atteso tra i 40 e i 50 milioni di euro. Questo dato, se confrontato con i passivi degli esercizi precedenti – 85 milioni per la gestione del 2022/2023 e 140 milioni per quella del 2021/2022 -, evidenzia un notevole miglioramento.

Ruolo delle nuove sponsorizzazioni e dei risultati sportivi

Il merito di questa importante inversione di rotta è da attribuirsi, secondo quanto si apprende, non solo alla gestione interna ma anche all’ingresso di nuove sponsorizzazioni e, cruciale, ai risultati sportivi ottenuti dalla squadra. Questi fattori hanno notevolmente influenzato il bilancio del club, confermando come le performance in campo e le strategie di marketing vadano di pari passo nel determinare la salute finanziaria di un club calcistico.

L’Accordo con Pimco e le prospettive future

L’elemento chiave che sta accelerando i tempi e promettendo ulteriori sviluppi positivi per l’Inter è l’accordo con Pimco, un grande investitore nel campo finanziario. Questo accordo, attualmente in fase avanzata di trattativa, è visto con ottimismo e dovrebbe essere concluso prima del termine stabilito del 20 maggio. La sua ratifica non solo consoliderebbe il bilancio in una posizione ancora più robusta ma aprirebbe anche nuove prospettive per il futuro del club.

Un futuro radioso?

Il contesto attuale permette di guardare al futuro con una “moderata convinzione”, secondo i report. L’attesa è che tutto quanto riguarda l’accordo con Pimco e altri aspetti relativi alla gestione finanziaria e sportiva del club vengano definiti con precisione nel breve termine, idealmente prima dell’imminente celebrazione nerazzurra.

