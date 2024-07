Emergono retroscena per certi versi clamorosi sul mercato dei nerazzurri nel reparto offensivo.

L’Inter si troverà ad affrontare una stagione che la porterà a disputare un numero abnorme di partite e quindi rispetto al passato servirebbe anche trovare il modo di inserire una quinta punta in organico. La cosa non è per nulla facile per motivi di lista Champions e per l’assenza di budget.

Il retroscena

Nonostante la recente aggiunta di Taremi, il club potrebbe trovare spazio per un ulteriore rinforzo offensivo, soprattutto nel caso in cui, come sembra, l’addio di Carboni non dovesse generare entrate. In tal senso, l’Inter potrebbe orientarsi verso un prestito o un ingaggio a parametro zero. Tra le possibili opzioni, si è parlato dell’olandese Memphis Depay, recentemente svincolato dall’Atletico Madrid. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’olandese è stato offerto ma una trattativa non è mai decollata principalmente a causa delle richieste economiche dell’entourage del giocatore.

Memphis Depay

Il sogno

Al di là delle speculazioni, l’obiettivo principale dell’Inter rimane l’attaccante islandese Albert Gudmundsson, il cui profilo sembrerebbe particolarmente adatto allo schema tattico prediletto dall’allenatore Inzaghi. Nonostante l’interesse, la situazione legale pendente sul giocatore ha reso il club cauto: i nerazzurri vorrebbero prenderlo in prestito ma i liguri difficilmente saranno d’accordo.

In uscita

Per consentire nuovi ingressi, l’Inter si trova a dover gestire le uscite di alcuni elementi dell’attuale rosa. Carboni è vicino all’addio, con l’Inter che aspetta di concretizzare la sua cessione in prestito. Inoltre, il futuro di Correa potrebbe essere lontano dall’Italia, con l’Arabia Saudita che appare come una destinazione plausibile. Anche la posizione di Arnautovic è soggetta a valutazioni, sebbene al momento non sembri esserci particolare interesse attorno all’austriaco.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG