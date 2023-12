Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport del momento dell’Inter.

PAROLE – «Arnautovic ha fatto fatica e il tacco nel finale di partita lo ha riabilitato, ma aveva avuto due palle gol clamorose, sbagliate. L’Inter la vedo stanca, ha dovuto sbloccare una partita dove sembrava prima di trovare facile l’uomo tra le linee, poi si era chiusa, ma poi ha trovato il gol di Bisseck. Devo ricredermi, sta facendo bene e non pensavo che in poco tempo interpretasse il ruolo con questa personalità. C’era un po’ di tensione in campo perché dopo l’eliminazione di Coppa Italia, in una partita in cui aveva fatto bene, ha fatto fatica a sbloccare e c’era un po’ di sofferenza».

