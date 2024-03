L’Inter si appresta a siglare l’accordo con Betsson Group, dicendo addio all’attuale sponsor di maglia dei nerazzurri: tutti i dettagli

L’Inter vive un periodo di ottimismo, con risultati positivi sia sul campo che finanziari, anche grazie al nuovo accordo con Betsson Group.

Ieri sono stati presentati i risultati semestrali di Inter Media and Communication Spa agli azionisti. Sebbene non sia ancora un cielo sereno dopo le difficoltà degli ultimi anni, molte nuvole si sono diradate. I diritti televisivi per il 2023-24 promettono ricavi fino a 100 milioni di euro in caso di vittoria dello scudetto, con altri 2 milioni provenienti dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa Italiana. Inoltre, sono stati discussi i proventi dalla partecipazione alla Champions League, con un potenziale guadagno di almeno 65 milioni di euro.

L’Inter ha dichiarato di aver rispettato i parametri del Settlement Agreement firmato nel 2022. La stagione 2024-25 prevede nuove entrate da sponsorizzazioni per 72 milioni di euro, anche se alcuni accordi con Paramount+ ed eBay termineranno. Betsson Group diventerà il nuovo sponsor principale, con un accordo di circa 30 milioni di euro. Questa sostituzione comporterà la perdita della sponsorizzazione di LeoVegas, ma si cercherà un nuovo marchio per sostituirlo. La scritta StarCasinò dovrebbe apparire sulle maglie della prossima stagione.

