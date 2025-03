Inter: Bijol è il difensore del futuro? La scommessa che potrebbe sorprendere tutti

Il difensore friulano sarà uno degli osservati speciali della gara di domenica contro i nerazzurri.

Il futuro del reparto arretrato dell’Inter è ancora tutto da scrivere: il club nerazzurro dovrà scegliere se puntare su un nuovo centrale per rinforzare il reparto ma molto dipenderà dal rendimento di Acerbi e De Vrij. I due ex Lazio sono in bilico ma hanno già fatto capire la loro volontà. Diversi nomi sono stati accostati all’Inter in queste settimane: il nome di Sam Beukema continua a rimanere tra i più discussi. L’olandese del Bologna ha attirato l’attenzione grazie alla sua crescita in Serie A, ma anche un altro difensore si sta facendo strada nelle conversazioni dei dirigenti interisti. Si tratta di Jaka Bijol, il gigante sloveno dell’Udinese, che ha conquistato anche l’interesse di alcuni esperti di mercato.

Un gigante in difesa pronto per l’Inter

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha parlato a Sportitalia esplicitamente delle qualità di Bijol, dicendo che lo vedrebbe bene alla corte dell’Inter. Il dirigente ha affermato con certezza che il difensore non è stato una scommessa per la sua squadra, ma un giocatore su cui puntare sin dall’inizio. La sua crescita in Italia, con il miglioramento delle sue capacità difensive, ha reso Bijol un nome sempre più interessante per i top club. Carnevale ha poi messo in evidenza l’importanza del suo giocatore per la difesa bianconera, ma allo stesso tempo ha ammesso che un futuro nell’Inter non sarebbe poi così inaspettato.

Il futuro di Bijol potrebbe essere all’Inter

Nonostante le parole di Carnevale sottolineino la speranza che Bijol resti all’Udinese, il suo nome continua a circolare con forza in ottica Inter. L’Inter sta valutando attentamente l’opzione di rinforzare il proprio pacchetto difensivo, e Bijol potrebbe rappresentare una soluzione ideale. La decisione finale dell’Inter sembra essere legata all’evoluzione del mercato, ma i segnali sono chiari: Bijol potrebbe davvero essere uno dei protagonisti della difesa nerazzurra.

