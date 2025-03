Inter contro Bayern: il dirigente tedesco scuote le certezze

Rummenigge lancia un avvertimento al Bayern Monaco: l’Inter non è l’avversario che tutti credono.

Karl-Heinz Rummenigge mette in guardia il Bayern Monaco dalle insidie nascoste nel doppio confronto di Champions League contro l’Inter. L’ex attaccante ha sottolineato la pericolosità della squadra di Simone Inzaghi, avvertendo che l’Inter non è una sorpresa: “Bisogna affrontare l’Inter sapendo che una squadra top in Europa, non è un caso che nel 2023 siano arrivati in finale e abbiano spinto il Manchester City sull’orlo della sconfitta”. I bavaresi sono in un’ottima situazione di classifica in Germania ma hanno evidenti problemi di altro tipo.

Le difficoltà della doppia sfida

Le sue parole, rilasciate a Sport1, hanno subito attirato l’attenzione, facendo capire come i bavaresi non debbano sottovalutare l’avversario. “Questa da sola deve essere una ragione sufficiente per noi per credere di non essere i favoriti. Saranno due match molto difficili, dovremo giocarli entrambi al massimo per raggiungere davvero il grande obiettivo di passare il turno”, ha dichiarato Rummenigge.

La forza della formazione nerazzurra

L’ex calciatore ha poi analizzato il gioco dell’Inter, mettendo in luce i suoi punti di forza. Secondo Rummenigge, la squadra di Inzaghi è molto bilanciata e sa come muoversi in entrambe le fasi. “Come abbiamo visto nelle due partite della Nazionale, in Italia non si gioca più il catenaccio puro, ma un calcio molto moderno”, ha spiegato. Inzaghi, infatti, è riuscito a portare l’Inter ai vertici d’Europa, con un gioco che sa essere solido e reattivo. “L’Inter è simile all’Italia, ma è al top soprattutto in difesa”, ha affermato Rummenigge, aggiungendo che il Bayern dovrà sfruttare al massimo le sue occasioni offensive. “I nostri attaccanti dovranno giocare bene per crearsi le occasioni”, ha sottolineato, ricordando che i nerazzurri possono schierare una coppia d’attacco formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram, che rappresentano un pericolo costante per ogni difesa.

