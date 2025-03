Inter: Nico Paz nel mirino, ma c’è un altro giovane argentino da non perdere?

L’ex vice-allenatore dell’Argentina Angel Cappa ha tessuto le lodi di Lautaro Martinez, Nico Paz ed un altro giovane.

L’Inter sembra pronta a cambiare rotta per la prossima stagione. La nuova proprietà, sotto la guida di Oaktree, ha manifestato l’intenzione di ridurre l’età media della squadra e abbassare il monte ingaggi. L’obiettivo è chiaro: investire in giovani promesse che possano essere subito pronti per una squadra che punta a rimanere tra le prime in Italia. In questo processo, l’attenzione si concentra su giocatori giovani e a basso costo, ma che possiedano già un potenziale in grado di integrarsi velocemente nel progetto. Il club vuole costruire una squadra più dinamica, con talenti freschi e tra gli obiettivi figura sicuramente l’argentino Nico Paz.

L’autorevole opinione di Cappa su Lautaro e Nico Paz

Angel Cappa, ex vice-ct dell’Albiceleste, ha parlato delle prospettive della nazionale argentina e di alcuni giocatori che potrebbero vestire la maglia nerazzurra. Sui grandi attaccanti di oggi, Cappa ha paragonato Lautaro a leggende come Milito e Batistuta, sottolineando il suo straordinario rendimento in Serie A e la capacità di adattarsi a qualsiasi stile di gioco. “Lautaro è un giocatore che sta dimostrando di essere al livello dei grandi attaccanti che hanno fatto la storia del calcio italiano”, ha dichiarato l’ex tecnico. Per quanto riguarda il giovane Nico Paz, Cappa ha espresso grande stima: “Ha un gran tocco di palla, mobilità, visione di gioco. Sta crescendo rapidamente e se continuerà così, sarà pronto per le grandi squadre”.

Consigli per gli acquisti

Cappa non ha dubbi sul suo valore: “Se non è ancora pronto, lo sarà presto. Gioca già per l’Argentina, il che dimostra che ha grandi qualità”. Paz non è il solo però: in rampa di lancio c’è anche Franco Franco Mastantuono del River Plate: “Sì, mi sembra un eccellente possibilità di grande giocatore. Dico così perché è in un processo di crescita e ultimamente non si aspetta più che questo processo venga completato. Parlai di questo con Falcao che mi disse di essere arrivato in Italia già da giocatore fatto e finito, a 27 anni. Lo stesso Di Stefano al Real Madrid. Ora si prendono i giocatori quando sono agli inizi di questo processo. Lui ha tutte le carte in regola per essere un top player, ma esattamente come Echeverri dovrà essere bravo ad accelerare questo percorso”.

