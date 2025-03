L’Inter lavora nell’ombra per un grosso nome in attacco

L’Inter sta preparando una mossa a sorpresa per rinforzare l’attacco: trattative in corso per un nome che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola.

Il reparto offensivo dell’Inter potrebbe essere interessato da grandi cambiamenti la prossima estate. I contratti di Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono in scadenza a giugno e non verranno sicuramente rinnovati: la situazione sembra destinata a evolversi rapidamente. La dirigenza sta preparando il terreno per un rinnovamento complessivo del reparto avanzato. Questa scelta potrebbe rivelarsi cruciale per affrontare la prossima stagione con rinnovata competitività. Molteplici i nomi che Ausilio e Baccin stanno monitorando, molti giocano in Serie A.

Il piano dell’Inter per rinforzare l’attacco

Le voci riguardo al futuro dell’Inter non si fermano. Il giornalista Nicolò Schira in un video sul suo canale YouTube ha svelato importanti dettagli riguardanti le intenzioni della dirigenza per la prossima stagione. L’Inter, infatti, ha in programma l’acquisto di almeno un attaccante, da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ci sono grosse incertezze sul futuro di Mehdi Taremi che finora non ha rispettato le aspettative. Il nome di Jonathan David sta guadagnando terreno tra i papabili rinforzi. Il giovane attaccante canadese è uno dei principali obiettivi per il reparto offensivo, grazie alla stima che Piero Ausilio nutre nei suoi confronti. L’Inter, dopo aver monitorato il mercato, intende agire con determinazione.

L’attaccante nel mirino dell’Inter

L’Inter non ha mai smesso veramente di pensare all’attaccante canadese che il 30 giugno si svincolerà dal Lille. Nonostante le alte richieste iniziali del giocatore, che superano i 6-7 milioni di euro tra ingaggio e bonus, la società nerazzurra non ha intenzione di abbandonare la trattativa. Schira sottolinea che la dirigenza è in contatto costante con gli agenti di David e resta vigile sull’evolversi della situazione. Finora nessun club ha accettato le richieste di David e questo potrebbe portarlo a rivederle al ribasso: il canadese chiede più o meno quanto guadagna attualmente Thuram.

Leggi l’articolo completo L’Inter lavora nell’ombra per un grosso nome in attacco, su Notizie Inter.