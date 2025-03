Dumfries al Real? La verità dietro il sorprendente cambiamento di rotta

Dopo mesi di voci su un addio, Dumfries sembrava destinato a un grande trasferimento. Ma un colpo di scena ha cambiato tutto.

La scorsa estate e non solo, Denzel Dumfries sembrava essere prossimo a lasciare l’Inter. Il club nerazzurro aveva infatti intuito che avrebbe potuto guadagnare un buon prezzo per il suo cartellino, acquistato dal PSV due anni prima a un prezzo di poco più di 14 milioni. La possibilità di una cessione era quindi concreta, con l’obiettivo di reinvestire in un sostituto che potesse garantire lo stesso livello di prestazioni. La storia invece è andata in maniera molto diversa anche se ora l’olandese è ai box e salterà diverse sfide importanti.

Rinnovo e stagione positiva per Dumfries

Contrariamente alle previsioni, le voci di mercato non hanno portato a nulla di concreto. Nessuna offerta adeguata è arrivata, né l’Inter ha trovato un’alternativa che soddisfacesse le sue esigenze. Denzel Dumfries è rimasto così parte della rosa di Simone Inzaghi, il quale ha beneficiato di un rinnovo del contratto che ha consolidato ulteriormente la posizione del calciatore. Con il passare dei mesi, il giocatore ha saputo dimostrare tutto il suo valore, vivendo quella che sembra essere la sua stagione migliore, sia sul piano numerico che delle prestazioni. È tornato a essere un pilastro anche per la Nazionale Olandese, confermando la sua crescita.

Il Real Madrid si defila

Nonostante l’ottimo rendimento, l’interesse da parte di altri club non è mai venuto meno. Come riporta Inter Live, il Real Madrid aveva osservato attentamente l’evoluzione di Dumfries, considerando il calciatore come possibile sostituto per Dani Carvajal, che potrebbe essere vicino alla fine della sua avventura madrilena. Tuttavia, le cose sono cambiate. Dopo un iniziale interesse, il club madrileno ha deciso di orientarsi su Trent Alexander-Arnold, il terzino si svincolerà presto dal Liverpool e pare ormai vicinissimo a firmare un contratto quinquennale con il Real.

