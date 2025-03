Frattesi resta in Serie A: scambio ma non con il Napoli per Raspadori

Frattesi potrebbe restare in Serie A, ma non al Napoli. Un clamoroso scambio con la Roma potrebbe essere più vicino di quanto sembri.

La pausa della Serie A per gli impegni delle Nazionali ha portato l’Inter sotto i riflettori del calciomercato, con molte indiscrezioni che riguardano il futuro dei nerazzurri. Tra le più gettonate, ci sono le voci riguardo a nuovi rinforzi per il reparto offensivo, che dovrà fare a meno di Arnautovic e Correa a partire dalla prossima stagione. Il futuro dell’attaccante iraniano Taremi è ancora in bilico e quindi l’Inter è alla ricerca di un volto nuovo per la sua offensiva, con alcuni giovani talenti della Serie A che sembrano essere sotto osservazione. I nomi di Santiago Castro e Nico Paz sono stati accostati ai nerazzurri, anche se le cifre per arrivare a loro non sono proprio alla portata, mentre secondo un esperto i nerazzurri sono al lavoro nell’ombra su un altro obiettivo.

Il possibile scambio con la Roma

Un’altra pista che ha suscitato interesse riguarda Artem Dovbyk, attaccante ucraino recentemente accostato all’Inter come possibile sostituto di Marcus Thuram nell’ipotesi che qualche top club paghi la clausola rescissoria di 85 milioni presente nel contratto del figlio d’arte. L’ipotesi di uno scambio con Davide Frattesi, già accostato alla Roma nelle passate sessioni di mercato, ha preso piede dopo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. L’idea di un’operazione che coinvolga i due calciatori potrebbe davvero concretizzarsi, seppur con qualche ostacolo. La valutazione di Frattesi fatta dall’Inter nelle scorse finestre di mercato era infatti troppo alta per la Roma, il che ha reso difficile il suo arrivo nella capitale.

L’ostacolo dell’ammortamento e le difficoltà per Dovbyk

Secondo il giornalista Simone Valdarchi, uno degli ostacoli principali per una possibile trattativa tra le due società sarebbe rappresentato dalle difficoltà economiche legate alla cessione di Dovbyk. Il calciatore ucraino, acquistato dalla Roma per 40 milioni in estate, potrebbe non generare plusvalenza in caso di vendita, rendendo complicata la manovra per il club capitolino. L’inserimento di una contropartita, come Frattesi, potrebbe abbassare il costo dell’operazione, ma la questione dell’ammortamento resta un punto critico. Dunque, anche se l’operazione è teoricamente possibile, le difficoltà finanziarie potrebbero rallentare o addirittura impedire una cessione immediata di Dovbyk.

