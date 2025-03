Inter beffata su Donnarumma? Una clamorosa offerta mette tutto in discussione

Il sogno di vedere Donnarumma all’Inter potrebbe svanire. Un top club sta preparando un’offerta che potrebbe stravolgere tutto.

Mentre l’Inter continua la sua corsa verso il 21esimo Scudetto, già si pensa alle mosse di calciomercato per rafforzare la squadra nella prossima stagione. In particolare, la dirigenza nerazzurra sta lavorando su un possibile innesto in difesa, con l’obiettivo di portare un centrale giovane e talentuoso a Milano. Con l’età avanzata di alcuni giocatori, tra cui Acerbi, Darmian e de Vrij, la necessità di un rinnovamento è diventata più urgente. Inzaghi, infatti, vuole garantirsi una difesa solida: tanti i nomi sotto osservazione di Marotta, Ausilio e Baccin.

Il sogno Donnarumma

Tra le trattative più ambiziose in programma, c’è quella che riguarda Gianluigi Donnarumma. Nonostante la presenza di Yann Sommer, che sta facendo bene con l’Inter, e di Josep Martinez, la dirigenza non ha mai abbandonato l’idea di riportare a Milano il portiere campano. Donnarumma, in scadenza di contratto con il PSG nel 2026, ha più volte espresso il suo affetto per la città di Milano, alimentando le voci di un possibile ritorno anche se con una maglia diversa.

La concorrenza del Bayern Monaco per Donnarumma

Il trasferimento di Donnarumma all’Inter, però, potrebbe non essere così semplice. Stando a quanto riporta Inter Live, anche il Bayern Monaco ha messo gli occhi sul portiere. Il club tedesco sta cercando un estremo difensore con esperienza e stabilità, e Donnarumma rientra perfettamente nei loro piani. I bavaresi sono pronti a presentare una proposta già per l’estate 2025, offrendo al portiere italiano uno stipendio che potrebbe anche superare quello che guadagna attualmente al PSG. Un altro ostacolo per l’Inter sarebbe l’importante richiesta economica del PSG, che valuta Donnarumma non meno di 30 milioni di euro. Tutto dipenderà dalla volontà di Donnarumma e dal suo desiderio di tornare in Serie A.

