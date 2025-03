Barella, una tentazione folle: cosa sta per succedere davvero?

L’Arabia Saudita prepara un’offerta mai vista per Barella: una cifra fuori da ogni logica può davvero cambiare il suo futuro? Il colpo di scena è vicino.

Nicolò Barella è uno dei centrocampisti più ambiti in Europa, ma c’è chi lo osserva da una distanza più esotica, pronto a tutto per portarlo via dall’Inter. L’Arabia Saudita sta costruendo un campionato sempre più competitivo, con investimenti fuori scala e una strategia chiara: attirare stelle nel pieno della carriera, non solo grandi nomi a fine corsa. Tra i club più ambiziosi c’è l’Al Hilal, la squadra dominante del Paese, che non vuole limitarsi a vincere in patria ma punta ad affermarsi su un palcoscenico globale. Per farlo, serve un simbolo forte, un nome capace di impressionare il calcio mondiale. La cosa, in realtà, per il sardo non è una novità assoluta.

Un progetto senza precedenti

Il club di Riad ha tracciato una rotta precisa: costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli anche fuori dai confini della Saudi Pro League. L’obiettivo più vicino è il Mondiale per club, dove l’Al Hilal si troverà faccia a faccia con il Real Madrid. Evitare un confronto impari è la priorità assoluta, per questo la società ha deciso di spingere sull’acceleratore. Nei piani della dirigenza, il prossimo colpo non sarà un semplice acquisto di prestigio, ma un’operazione strategica per guadagnare credibilità a livello internazionale. Barella, con il suo mix di qualità e grinta, è diventato uno degli obiettivi principali.

Una proposta in arrivo, ma la risposta è già scritta?

A gennaio il club aveva solo sondato il terreno, ma ora è pronto a muoversi sul serio. L’Al Hilal ha preparato un’offerta monstre: un contratto quadriennale da 35 milioni di euro a stagione per convincere il centrocampista a lasciare l’Inter. Un assalto che in Arabia definiscono imminente, con la volontà di far vacillare ogni certezza. Ma la realtà è un’altra: Barella non ha mai dato segnali di apertura a un trasferimento e la posizione dell’Inter è altrettanto chiara. Salvo clamorosi ribaltoni, il numero 23 non si lascerà sedurre da una montagna d’oro.

