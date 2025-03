Non Allegri: ecco il nome bomba se Inzaghi lascia l’Inter

La panchina dell’Inter potrebbe cambiare radicalmente a fine stagione. Se Inzaghi non resta, un nome inaspettato è già pronto a prendere il suo posto.

L’Inter è attesa da settimane decisive che definiranno il bilancio della stagione. La squadra è ancora in corsa per tre competizioni, ma il margine d’errore è ridotto al minimo. Ogni passo falso potrebbe compromettere gli obiettivi prefissati, rendendo il finale ancora più teso. La società osserva con attenzione, consapevole che una stagione senza trofei porterebbe a riflessioni importanti. Il peso delle aspettative è enorme, soprattutto considerando le scelte fatte negli ultimi anni per garantire competitività alla squadra. In questo contesto, il futuro di Simone Inzaghi diventa un tema centrale. L’allenatore ha gestito il gruppo con determinazione, ma il giudizio finale dipenderà dai risultati.

Una scelta che divide i tifosi

Nel dibattito sul destino della panchina interista, le opinioni sono contrastanti. C’è chi sostiene che Inzaghi meriti continuità, avendo dato un’identità chiara alla squadra. Altri, invece, ritengono che, senza trofei, sia inevitabile un cambio in panchina per dare una scossa. Alcuni nomi circolano con insistenza, mentre la pressione cresce con l’avvicinarsi degli appuntamenti chiave della stagione. Il prossimo mese sarà determinante non solo per la bacheca dei trofei, ma anche per le scelte strategiche future del club.

Un nome forte per il dopo Inzaghi

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha acceso ulteriormente il dibattito con una rivelazione sorprendente. Durante il podcast “Area Fritta”, ha ipotizzato un possibile scenario in caso di stagione senza successi. Secondo lui, la società potrebbe decidere di separarsi da Inzaghi, aprendo la strada a un nuovo allenatore. Il nome che ha fatto discutere tutti è quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico del Marsiglia, apprezzato per il suo calcio offensivo, sarebbe il primo candidato alla panchina nerazzurra. La voce ha subito scatenato reazioni tra i tifosi, divisi tra entusiasmo e perplessità. In realtà la società ha mostrato chiari segnali che portano verso un rinnovo per Inzaghi.

