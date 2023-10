Di solito si parla di attaccanti a confronto ma in Inter Bologna è particolare mettere in contrapposizione Sommer e Skorupski

Entrambi sono tra i portieri sempre utilizzati dai rispettivi allenatori con 7 presenze su 7 in campo. Il polacco segue a ruota lo svizzero per clean sheet (4 contro i 5 dello svizzero) oltre a un gol subito (4) in più rispetto a quello dei nerazzurri.

Skorupski ha effettuato più parate (17) contro le 15 di Sommer, ma la percentuale premia ancora una volta il numero uno di Inzaghi: 83% a 81 ed occupano la terza e la quarta in questa speciale classifica. I dati sono forniti da Opta.

L'articolo Inter Bologna, è anche Sommer contro Skorupski: dati a confronto proviene da Inter News 24.

