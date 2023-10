L’Inter si aggrappa alle spalle di Lautaro Martinez e lui insegue i record: contro il Bologna per entrare nella storia come Angelillo e Meazza

Gli ex nerazzurri sono gli unici due ad aver toccato la doppia cifra dopo appena 8 giornate giocate: 16 Angelillo nel 1958-59 e 11 Meazza nel 1935-36.

Lautaro Martinez con il poker alla Salernitana è salito a 9 centri in 7 giornate e contro il Bologna va a cacci dei record. Potrebbe essere il terzo giocatore a entrare in questa speciale classifica e il secondo per numero di gol dovesse segnarne almeno due. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Lautaro insegue i record: l’argentino a caccia di Meazza e Angelillo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG