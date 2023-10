I dati sin qui raccolti fanno capire come l’Inter e il Milan abbiano tifosi sparsi in tutto il mondo: San Siro ribolle d’entusiasmo e non solo in Italia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il derby di Milano è stato il match più visto sin qui su Dazn con 1.623.051 milioni di spettatori. L’altro dato da sottolineare sono le presenze dall’estero perché il 15% dei biglietti venduti in occasione delle partite di San Siro sono acquistati da stranieri. Quando gioca in casa l’Inter: il 43% dei biglietti risiede in Lombardia, 39 dal resto d’Italia e 18 dall’estero.

L’articolo Inter, è un San Siro record: entusiasmo globale proviene da Inter News 24.

