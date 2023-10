I nerazzurri oggi alle 15 daranno avvio al sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A ospitando la squadra di Thiago Motta.

Ultima giornata prima della sosta delle nazionali, l’Inter aspetta a San Siro il Bologna di Thiago Motta che non perde da 6 partite. Inizialmente si pensava che Inzaghi operasse un moderato turnover ma la distinta ufficiale dice altro: il tecnico piacentino sceglie gli 11 titolari, coloro che gli danno le maggiori garanzie. Squadra che vince non si cambia e quindi ci sarà Acerbi al centro difesa con De Vrij in panchina, Pavard sul centrodestra e Bastoni a completare la difesa sul lato opposto. A centrocampo nessun riposo per il trittico Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan; sembrava che fosse arrivato il momento di Asllani ma non sarà così. In attacco confermatissimi Thuram, uscito per crampi col Benfica ma evidentemente sta bene, e Lautaro Martinez. Sono in panchina anche Frattesi e Sensi che hanno risolto i rispettivi guai fisici; ecco le formazioni ufficiali.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoume, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 31 Beukema, 33 Calafiori, 22 Lykogiannis; 8 Freuler, 20 Aebischer; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 11 Ndoye; 9 Zirkzee.

A disposizione: 34 Ravaglia, 50 Gasperini, 6 Moro, 10 Karlsson, 14 Bonifazi, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 56 Saelemaekers, 77 Van Hooijdonk, 80 Fabbian, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

Inter-Bologna, formazioni ufficiali

