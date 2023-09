Infortunio per l’esterno del Bologna Posch. Ecco il risultato delle terapie che lo porteranno a valutarlo in vista della gara contro l’Inter

Brutte notizie in casa Bologna: infortunio importante per Stefan Posch. Ecco il comunicato anche in vista della gara contro l’Inter.

IL COMUNICATO – Questa mattina a due giorni dalla trasferta di Monza i rossoblù hanno svolto un allenamento tattico con partitella finale. Terapie per Stefan Posch e Jhon Lucumi. Gli esami cui è stato sottoposto Stefan Posch hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di quattro settimane circa. Jhon Lucumi verrà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire la reale entità del quadro clinico e i tempi di recupero.

L’articolo Inter Bologna, infortunio per Posch. La situazione proviene da Inter News 24.

