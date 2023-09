Il giornalista Pedullà ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’attuale difensore dell’Inter Pavard

Intervenuto su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà, ha parlato dell‘Inter e sul nuovo acquisto Pavard.

«Nelle ultime 48 ore abbiamo ascoltato anche questa: Pavard è un giocatore sopravvalutato, soprattutto strapagato. L’ha detto chi resta al suo posto dopo aver bucato tutti gli altri numeri, da almeno 5 anni, e non ci riferiamo certo al cartellino di Pavard. Ora, che Pavard sia costato tanto per il fatto di essere a meno di un anno dalla scadenza, non ci sono dubbi. Ma conoscendo il Bayern non sarebbe stato possibile fare diversamente. Che non valga 30 milioni a passa un difensore di 27 anni e del suo valore sono considerazioni che lasciamo agli incompetenti in preda a crisi esistenziali (voce del verbo “rosicare”) di ogni tipo. La colpa non è di chi dice certe cose, ma di chi gliele fa dire. E soprattutto di chi le ascolta».

L’articolo Inter, Pedullà: «Giù le mani da Pavard. Ecco perché» proviene da Inter News 24.

