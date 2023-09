L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha presentato il match di domani a San Siro contro i nerazzurri.

Alessio Dionisi ha parlato della gara contro l’Inter di domani in conferenza stampa. “La vittoria con la Juventus ci ha dato una bella spinta, positiva, di consapevolezza. Abbiamo ottenuto un risultato facendo prestazione contro una squadra di un livello superiore al nostro. Ora non vorrei più parlare della Juve, tenerci la consapevolezza almeno questa è la speranza, e sapendo che non basterà quanto fatto con la Juve per ottenere risultato contro l’Inter perché in questo momento l’Inter è superiore, anche il miglior Sassuolo potrebbe non bastare e noi dobbiamo lavorare sulla testa per cercare di essere il miglior Sassuolo possibile”.

Davide Frattesi

Cosa serve per provare a battere i nerazzurri

“Sappiamo che potrebbe non bastare ma delle volte non siamo riusciti a essere il miglior Sassuolo: sabato ci siamo riusciti, altre volte no, domani dovremo provarci per mettere in difficoltà un avversario che sembra ingiocabile. Servirà coraggio nel giocare, personalità. È difficile pensare di andare a San Siro e fare la partita contro l’Inter per 90-100 minuti ma avremo le nostre opportunità, ci saranno dei momenti in cui gestiremo la palla e dovremo essere bravi a farlo, ma anche quando l’Inter avrà il pallone e dovremo difendere. Io voglio riconoscere il coraggio e la personalità in ogni fase della gara, devi avere queste doti per star dentro in tutte le situazioni della gara. Lo siamo stati contro la Juve e dovremo esserlo contro l’Inter, cosa non semplice perché lo stadio li spingerà e loro sono forti, ma ci proveremo”.

L’ex di turno

“Frattesi? Gli do una pacca sul coppino perché c’è un buon rapporto ma come con tutti. Ha lasciato un buon ricordo perché è un ragazzo sorridente che mette energia in tutto quello che fa. Gli faccio gli auguri per domani ed è un piacere rivederlo come è un piacere rivedere tutti quelli che ho allenato. Si è già inserito bene Davide, speriamo che domani non faccia il Davide che conosciamo”.

L’articolo Dionisi: “La vittoria con la Juve ci dà una spinta in consapevolezza ma l’Inter sembra ingiocabile” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG