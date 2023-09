Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, prima del calcio d’inizio della partita dei giallorossi contro la Juve

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Dazn prima del calcio d’inizio di Juve-Lecce. Di seguito le sue parole.

«E’ chiaro che era una battuta per far capire ai ragazzi che in questo momento stiamo in una posizione di classifica importante ed è giusto se la godano perché sanno loro dal primo giorno di ritiro il lavoro fatto per arrivarci. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che se siamo in questa posizione è perché qualcun altro sta facendo meno, ma dobbiamo lavorare quotidianamente per portare in campo quel che si fa in settimana».

