Inter, boom di ricavi grazie alla Champions. Ecco il piano del club nerazzurro sui rinnovi e sul mercato

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per l’Inter arrivare a Istanbul significa toccare quota 101 milioni di euro, quanto basta per cambiare l’orizzonte.

In questo scenario, in Viale della Liberazione c’è più libertà di azione, come si può notare dall’offerta per il rinnovo formulata a Bastoni. Con lui, in attacco, oltre a Lautaro, ci potrebbe essere Mateo Retegui, per il quale oggi spendere 18 milioni di euro fa meno paura.

L’articolo Inter, boom di ricavi grazie alla Champions. Ecco il piano su rinnovi e mercato proviene da Inter News 24.

