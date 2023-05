L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Milan

DAI GIRONI ALLA SEMIFINALE – «Non eravamo stati fortunatissimi ad inizio girone visto Barcellona e Bayern Monaco. Chiaramente c’era tantissima fiducia, e domani sappiamo che abbiamo una partita molto importante».

TIFOSI – «Sarò ripetitivo. Dobbiamo vincere tutti insieme, e i nostri tifosi sono stati sempre presente nei momenti belli come in quelli difficili. Ci vorrà testa fredda e cuore caldo perché è l’unica strada per interpretare una partita come quella di domani».

LAUTARO E CORREA- «Correa ha chiesto lui il cambio perché stava facendo bene . Ha avuto un problema muscolare, ma valuteremo oggi per capire se sarà disponibile: dovrebbe farcela. Lautaro si sta alternando nel migliore dei modi».

VIGILIA IMPORTANTISSIMA – «Una vigilia importantissima: la più importante nella storia dell’Inter. Sappiamo cosa riveste per noi stessi e per la società: cercando di interpretarla nel migliore dei modi, sapendo che non dovremmo gestire bensì giocando come possiamo fare».

LUKAKU – «Sapete quello che può fare Lukaku: io da allenatore avevo riportato qua Lukaku con grande entusiasmo. Nell’ultimo mese ha dato quello che poteva dare tutto l’anno: purtroppo sia lui che Brozovic sono stati out e la squadra ha sofferto parecchio. Quello che avete visto è il Lukaku che nell’ultimo mese ha fatto bene. Non so se può gestire tre partite alla settimana, per quanto sia stato decisivo in campionato».

ARBITRO – «Difficilmente ne parlo di arbitri. All’andata c’è stato un piccolo episodio con il fallo di Krunic su Bastoni, però va bene così. Quando hanno visto la designazione dell’arbitro francese con 4 giocatori francesi in rosa, ma non sono preoccupato».

