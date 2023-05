Il difensore dell’Inter Francesco Acerbu ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Milan

Le parole di Francesco Acerbi in conferenza stampa verso Inter-Milan: semifinale di ritorno della Champions League.

APPROCCIO – «Siamo in una semifinale di Champions contro un Milan che vuole ribaltare il risultato: dipenderà dall’approccio e dalla determinazione e vogliamo farci trovare pronti domani».

EMOZIONI DI DERBY – «Siamo pronti perché quella di domani è una partita bellissima da giocare e ti mette quell’adrenalina giusta per affrontare un ritorno di Champions League: sappiamo che sarà più difficile rispetto all’andata, ma noi vogliamo fare qualcosa di straordinario e impensabile».

SETTIMANA ANSIOSA – «C’è tanta ansia positiva, pensi a tutti, ma devi essere positivo e fiducia nel gruppo. Noi affrontiamo una squadra forte tanto quanto noi: con grande entusiasmo e attenzione. Se pensiamo che siamo già favoriti faremo un grossissimo errore. Questa è una squadra che starà con i piedi ben piantati per terra. Vogliamo la finale».

FORZA DEL GRUPPO – «Se non ci si aiuta a vicenda perdi sempre le partite: è il gruppo che ha voluto cambiare marcia e questi sono i risultati, e senza questa coesione è difficile vincere le partite. Sarebbe un grave errore pensare di essere già in finale: concentrati su noi stessi e possiamo fare qualcosa di importante. Bisogna avere equilibrio e mentalità giusta».

EUROPEO E CHAMPIONS – «L’Europeo è diverso dalla Champions League: si è creato subito il gruppo e la serenità che ci ha portato a vincere. Anche adesso abbiamo un grande gruppo ed entusiasmo per riuscire a fare bene. Oltre al rispetto per il Milan».

TURNOVER – «Gioco con continuità cercando di farmi trovare pronto indipendentemente dal turnover. Farsi trovare sempre pronti, anche se le scelte del mister sono diverse. Voler giocare sempre è bello, però bisogna anche riposare ed è giusto avere la coscienza che tutti devono dare una mano: farsi trovare pronti, con la consapevolezza che sei a riposo e il tuo compagno gioca e fa bene devi essere contento».

RIVINCITA CON IL MILAN – «Sono stato sciocco in quel passaggio della mia vita al Milan. Non m’interessa del passato, ma bensì di fare bene domani. Devo ringraziare Simone Inzaghi che sono qua: lui mi conosce. Io cerco di fare il meglio possibile e per i miei compagni».

FALLIMENTO IN CASO DI SCONFITTA – «Se non passi domani è una stagione di m***a (risata ndr). Se vinci sono bravi tutti, se perdi è stagione fallimentare. Domani dipende da noi: una buonissima. Le somme si tirano sempre alla fine».

