Inter, Botis: «Io scelto da Inzaghi, ma ho preferito giocare col Monopoli» Le parole del giovane portiere

Intervistato da Numero Diez, l’ex portiere dell‘Inter Primavera, ora in prestito al Monopoli, Nikolaos Botis, ha parlato del recente trasferimento.

PASSATA STAGIONE- «È stata una stagione difficile per noi. Abbiamo iniziato la stagione male, però alla fine abbiamo provato a riprenderla. Non siamo riusciti, però abbiamo preso le cose positive di questa esperienza. La squadra ha fatto dei grandissimi miglioramenti, purtroppo come ho detto non siamo riusciti a entrare nei play-off, però ognuno da adesso fa la sua strada. Come me e altri ragazzi, che eravamo insieme l’anno scorso., cerchiamo di fare le prime esperienze nonostante gli anni»

SCEGLIERE MONOPOLI- «Sono già stato scelto dall’allenatore, mister Simone Inzaghi, all’Inter, l’anno scorso. Ovviamente sì, perché nella testa di un giocatore gira sempre questa idea. ‘Magari ora c’è più tempo, c’è la mia opportunità’. Però la squadra ha fatto le sue decisioni, anche quello che volevo io era di andare da un’altra parte, di fare esperienza tra i grandi. E sono contento di farla»

