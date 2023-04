Marcelo Brozovic è tra gli indiziati numero uno per essere venduto dall’Inter nella prossima finestra estiva di calciomercato

Il rapporto tra Marcelo Brozovic e l’Inter sembrerebbe essere arrivato al capolinea. Già da mesi il croato è l’indiziato numero uno alla cessione in estate. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Anche Brozovic era in cima alla lista dei possibili partenti, ma ci è entrato quando da insostituibile – durante il lungo infortunio muscolare – è diventato un giocatore talvolta “di troppo”. All’Inter non è piaciuta la sua “calma” gestione dell’infortunio prima del Mondiale e nemmeno quella post Qatar, con i rapporti che paiono essersi raffreddati una volta che i titolari sono diventati altri. Proprio per questo motivo un addio pare più che probabile».

