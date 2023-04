Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha espresso il proprio pensiero su Antonio Candreva il giorno dopo Salernitana-Inter

Intervenuto con un post pubblicato sul proprio account Twitter, Fabrizio Biasin si è espresso su Antonio Candreva, autore del gol del pareggio nel match di ieri tra Salernitana ed Inter.

La cosa che deve far pensare è che oggi #Candreva all’#Inter rischierebbe di essere ancora titolare. Non tanto per il gol di ieri ma per il fatto che, ad esempio, sa come si salta un avversario. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 8, 2023

