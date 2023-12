I nerazzurri non hanno perso tempo e sperano di regalare al tecnico il nuovo esterno già per la fine delle festività natalizie.

L’Inter ha scelto da tempo il sostituto dell’infortunato Juan Cuadrado e si tratta di una vecchia fiamma, ovvero Tajon Buchanan. Il colombiano si è operato e starà fuori 3 o 4 mesi, tra l’altro ha un contratto annuale e quindi si cerca una soluzione più giovane e futuribile.

La genesi del colpo

Il canadese del Club Brugge è stato seguito dalla dirigenza da più un anno perché nella passata stagione erano molto insistenti le voci che vedevano essere Dumfries il sacrificato per fare cassa; alla fine l’offerta monstre arrivò per Onana e fu venduto lui. La stima però di Ausilio e Marotta per Buchanan non si è mai sopita e qualcuno ritiene addirittura che il colpo sia stato solo anticipato anche perché c’è qualche difficoltà nel rinnovo dell’olandese.

Juan Cuadrado

La trattativa

L’esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport ha appena fornito le ultime novità sull’affare: “L’opportunità è stata trovata in Tajon Buchanan, lui sta spingendo molto perché la trattativa vada a buon fine. C’è un prezzo, ovvero 6-7 milioni di euro, e c’è la necessità dell’Inter di espletare tutte le formalità burocratiche per consentire questa spesa non prevista. L’Inter spera di chiudere al più presto perché ha il sì del giocatore in mano da tempo: si vuole finalizzare nei primi giorni di mercato per consegnarlo subito ad Inzaghi”.

