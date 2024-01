Calhanoglu esulta sui social dopo la vittoria contro il Monza, il talento dell’Inter manda un messaggio ai rivali

L’Inter non si ferma più e, stando a quanto spiegato da Calhanoglu, non ha alcuna intenzione di farlo. Dopo la vittoria contro il Monza il nerazzurro ha rilasciato sui social la propria felicità per il successo ottenuto. Ecco le parole del turco che promette battaglia dal proprio profilo Instagram.

IL COMMENTO – «Siamo affamati di vittorie»

