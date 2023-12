Hakan Calhanoglu è tra i migliori interpreti in Europa nel ruolo di regista e la conferma arriva soprattutto dai numeri

Hakan Calhanoglu è tra i migliori interpreti in Europa nel ruolo di regista e la conferma arriva soprattutto dai numeri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il turco guida diverse classifiche: oltre a quella dei gol segnati (7 al momento), eccelle anche per assist (3), tiri totali (33) e contrasti vinti (21). E’ secondo dietro a Rodri per percentuale di passaggi riusciti (92,3%) e terzo dietro a Gundogan e il centrocampista del City per palle recuperate (98). L’Inter se lo gode e spera che possa migliorare ancora.

L’articolo Inter, Calhanoglu e i numeri da top in Europa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG