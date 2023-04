Inter, Calhanoglu verso la convocazione con il Monza. Spezzone di partita per il centrocampista turco?

Calhanoglu ieri ha lavorato ad Appiano, nel giorno di riposo che Inzaghi aveva concesso alla truppa dopo la vittoria di Lisbona. Sarà convocato per il match di sabato con il Monza: l’obiettivo è fargli disputare qualche minuto del secondo tempo, che valga come rodaggio per la sfida di San Siro con il Benfica, il 19 aprile. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

