Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa passa in rassegna l’Inter di Simone Inzaghi, alla luce dei fitti impegni che impongono il turnover. L’analisi.

LE PAROLE- «Troppo turnover? Inzaghi secondo me sta facendo delle scelte logiche, sa che ha dei giocatori che dal 70′ in avanti ti cambiano la partita. Ormai non bisogna più considerare la formazione a 11, ma a 13-14, poi una sostituzione te la tieni per eventuali infortuni. Le 4 risultano essere decisive. Lui cambia intorno al 60′-62′. Mkhitaryan è in uno stato di forma strepitoso. Quello di Inzaghi è un turnover scientifico. Ormai gli allenatori hanno degli strumenti precisi per capire come meglio utilizzare i calciatori.

Su Lautaro vorrei anche sottolineare che diciamo sempre “che bella l’intesa con Lukaku”, “che bella l’intesa con Thuram”. Non è che forse è lui che rende facili le intese? È un attaccante che fa un sacco di gol, ma che non pensa solo in prima persona. Pensa come leader della squadra, per il gruppo: non è facile trovare questa qualità in un attaccante del valore personale di Lautaro»

L’articolo Inter, Caressa: «Inzaghi sta facendo scelte logiche. Il turnover…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG