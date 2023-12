Le parole di Carlos Augusto, esterno dell’Inter, nel pre partita della gara contro l’Udinese. Tutti i dettagli

Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali nel pre partita del match contro l’Udinese.

PAROLE – «Difesa Molto bene, devo essere pronto per aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo. Se la squadra ha bisogno posso fare bene anche lì. I tifosi sono la cosa più importante per noi in campionato che è ancora lungo, quando sono insieme a noi ci aiutano tanto, dobbiamo fare una grande partita anche per loro».

