Inter, Carlos Augusto sempre nel mirino. Nerazzurri pronti a giocarsi la carta Sensi con il club brianzolo

20 milioni la richiesta del Monza per lasciar partire Carlos Augusto; l’Inter può percorrere due strade, che non si escludono a vicenda. La prima è quella della cessione di Gosens in Germania, dove il Wolfsburg ha vinto il duello con l’Union Berlino e sembra pronto ad avanzare una proposta soddisfacente, intorno ai 15 milioni con obbligo di riscatto.

L’altra strada è far leva sull’affare Carboni, già concluso, o su un possibile ritorno all’U-Power Stadium di Sensi, la scorsa stagione in prestito. A riportarlo è Calciomercato.com.

L’articolo Inter, Carlos Augusto sempre nel mirino. Nerazzurri pronti a giocarsi la carta Sensi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG